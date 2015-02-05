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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.27 -0.28 -0.73 475024

搜狐 57.23 -0.45 -0.78 238810

网易 115.88 -0.65 -0.56 364270

百度 216.80 -0.44 -0.20 1967738

台湾

台湾积体电路 23.66 +0.08 +0.34 2598057

联电 2.50 +0.02 +0.81 207917

日月光 6.81 +0.06 +0.89 264984

矽品精密 8.91 -0.01 -0.11 1639404

和信超媒体 0.80 -0.01 -1.15 69292

友达 5.54 +0.03 +0.54 335790

中华电信 30.80 +0.09 +0.29 39173

台湾国际航电 53.44 +0.21 +0.39 669117

香港

中国移动 69.47 +1.26 +1.85 288784

中国联通 16.82 +0.50 +3.06 143359

中国电信 61.97 -0.27 -0.43 5898

中芯国际 4.38 -0.07 -1.57 7251

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 32

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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