日韩经济指标预测--2月6日-2月13日****

国际油市：油价跳涨逾3%，因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月2日当周 2月5日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,605 2月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- -1.0 领先指标(较前月) -- -0.7 2月9日当周 2月8日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 -- 盈余4,330 2月9日(一) 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 38.8 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 45.2 2月10日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -- -4.3% 进口物价(较上年同期) -- -13.0% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.5% 2月11日(三) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 -- -0.4% (较上年同期) -- +1.9% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -- +1.3% (较上年同期) -- -14.6% 2月12日(四) 暂无重要经济数据公布。 2月13日(五) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”