版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 06:15 BJT

****日韩经济指标预测--2月6日-2月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值
    
    2月2日当周
    
    2月5日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          1月         --        12,605
    
    2月6日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                         12月         --          -1.0
             领先指标(较前月)                                      --          -0.7 
    
    2月9日当周
    
    2月8日(日)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  1月         --         +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)             12月         --     盈余4,330
    
    2月9日(一)
    0500 日本消费者信心指数                            1月         --          38.8
    0500 日本服务业景气判断指数                        1月         --          45.2
    
    2月10日(二)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      1月          --        -4.3%
             进口物价(较上年同期)                                   --       -13.0%
    2300 韩国失业率                                    1月          --         3.5%
    
    2月11日(三)
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                  1月          --        -0.4%      
                             (较上年同期)                           --        +1.9%
    2350 日本机械订单(较前月)                         12月          --        +1.3%
                     (较上年同期)                                   --       -14.6%
    
    2月12日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月13日(五)
    暂无重要经济数据公布。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐