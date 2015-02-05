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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 06:54 BJT

****澳新经济指标预测--2月6日-2月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值       
    
    2月2日当周

    2月6日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    2月9日当周
    
    2月9日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                            1月             --       +3.0%
                网上招聘广告                                            --       +1.8%
    
    2月10日(二)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  1月             --         正4
                          企业信心指数                                  --         正2
    0030 澳洲房屋价格指数                            第四季             --       +1.5%
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                   1月             --       -0.1%
    
    2月10-11日    
    2330 澳洲消费者信心指数                             2月             --       +2.4%
    
    2月11日(三)
    0030 澳洲房屋融资                                  12月             --       -0.7%
             投资性房屋融资                                             --       -2.2%
    
    2月12日(四)
    0030 澳洲就业人口(万人)                             1月             --    增加3.74
              全职就业人口(万人)                                        --    增加4.16
              就业参与率                                                --       64.8%
              失业率                                                    --        6.1%
    2145 新西兰食品价格指数                             1月             --       +0.3%
    
    2月13日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                         1月             --       62.6%(完)
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