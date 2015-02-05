《路透峰会》希腊仍有望同欧盟伙伴国达成协议--西班牙经济部长

标题新闻：截至5月9日当周美国货币市场基金总资产减少40.7亿美元，至2.62万亿美元-iMoneyNet
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他表示，几无迹象显示希腊债务的僵局对西班牙造成影响，西班牙两年前曾因难以控制庞大的赤字缺口，在当时的欧元区危机中成为主角。
**预估增长**
不过西班牙此后便脱离衰退，受出口跳升与国内需求恢复提振。欧元贬值与油价下跌，目前也为西班牙经济提供额外的推升力道，德金多斯表示，4月的2015年成长预估将从目前的2%调升。
“西班牙正走在未来四至五年成长约2.5%或3%的路径上，”他表示。
尽管西班牙免于接受主权债纾困，在2012年还是需要欧洲对该国体质最弱银行的协助。德金多斯认为，西班牙不会步上希腊后尘，西班牙将于年底举行大选，反对撙节的Podemos党的民调支持度正在上升。(完) (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 许娜/戴素萍)
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G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。