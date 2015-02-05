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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 06:59 BJT

韩国个股：现代汽车家族成功出售总值11亿美元子公司股票--消息人士

路透首尔2月6日 - 熟知内情的消息人士周五指出，现代汽车 集团主席和他的儿子成功地悉数出脱集团公司现代格罗唯视(Hyundai Glovis Co Ltd) 的13%股权，总值约1.16万亿(兆)韩元(10.7亿美元)。

消息人士称，现代汽车集团主席郑梦九和他儿子郑义宣以每股230,500韩元出售502万股现代格罗唯视，此前提出参考价格区间为227,500-232,500韩元。

出售价格较周四收盘价237,000韩元折价2.7%。

一名现代汽车发言人并未立即就此置评。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
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