美国个股：Verizon将出售有线业务和手机信号基站，交易规模超150亿

路透旧金山2月5日 - Verizon Communications 周四表示，将以105.4亿美元把有线业务资产出售给Frontier Communications ，交易方式为现金；此外还将以逾50亿美元将手机信号基站出售给American Tower Corp。

近几个月来，Verizon一直通过出售非核心资产来降低债务，并筹措资金以进行投资。此次将资产出售给Frontier和American Tower，是最新的一次交易活动。

Verizon表示，同Frontier进行的交易预计将在明年上半年完成，并要视监管批准而定。

该公司称将租赁超过11,000个基站，并把价值50.6亿美元的165个基站出售给American Tower。

此外，Verizon周四还称计划回购50亿美元的股票。(完) (编译 洪曦; 审校 张若琪)