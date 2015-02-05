美国个股：Verizon将出售有线业务和手机信号基站，交易规模超150亿

标题新闻：截至5月9日当周美国货币市场基金总资产减少40.7亿美元，至2.62万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透旧金山2月5日 - Verizon Communications 周四表示，将以105.4亿美元把有线业务资产出售给Frontier Communications ，交易方式为现金；此外还将以逾50亿美元将手机信号基站出售给American Tower Corp。
近几个月来，Verizon一直通过出售非核心资产来降低债务，并筹措资金以进行投资。此次将资产出售给Frontier和American Tower，是最新的一次交易活动。
Verizon表示，同Frontier进行的交易预计将在明年上半年完成，并要视监管批准而定。
该公司称将租赁超过11,000个基站，并把价值50.6亿美元的165个基站出售给American Tower。
此外，Verizon周四还称计划回购50亿美元的股票。(完) (编译 洪曦; 审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。