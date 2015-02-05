版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 07:20 BJT

《独家新闻》2016年底通用汽车将在密西根州一工厂投产雪佛兰Bolt电动车

路透底特律2月5日 - 据两名供应商消息人士，通用汽车 计划于2016年10月在底特律北部一间未充分使用的小型车工厂，生产雪佛兰Bolt全新电动汽车。

消息人士表示，尽管在上月的底特律车展期间，公司为这款电动车的推出大量造势，但通用为Bolt制订的产量目标相对不高，约为每年25,000-30,000辆。

去年，通用汽车售出了18,800辆雪佛兰Volt混动汽车。

Bolt料将从2017年初上市销售，续航里程超过200英里。

2017年起，Bolt将同特斯拉汽车 的Model 3以及日产聆风(Leaf)展开竞争。日产聆风去年销量略高于3万辆。

通用汽车一发言人拒绝置评。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐