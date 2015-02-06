金砖国家：2月5日股汇市收盘纵览

路透2月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月5日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.14%，报982.21点。

中国股市：沪综指高开低走收跌1.2%，降准效应昙花一现大盘持续调整

香港股市：延续升势，受内地央行降低存款准备金率支撑

中国汇市：央行全面降准致人民币收跌，但难言贬值通道就此开启

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收低0.14%，报49,233.85点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 继上日收在近10年低位后，今日在平盘附近拉锯，投资人担忧巴西国家石油公司(Petrobras) 贪污丑闻余波荡漾。雷亚尔兑美元收在2.7400/15，上日收报2.7405/20。

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南非股市：以平盘作收，铂金类股涨势被能源股跌势所抵销。指标Top-40绩优股指数 收升0.09%至45,450点，综合指数 涨0.11%至51,688点。

南非汇市：兰特兑美元涨至两个月高位，因美元下跌和新兴市场资产走强

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印度股市：连五天下跌，创两周低位，受Oil and Natural Gas 等出口类股跌势拖累；而亚洲市场表现低迷，亦打压市场人气。NSE指数 终场跌0.14%至8,711.70点，BSE指数 跌0.11%至28,850.97点。

印度汇市：卢比兑美元 收盘变动不大，报61.76/77，脱离早盘低位61.94，上日收在61.75/61.76。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨4.4%至804.500；MSCI明晟俄罗斯指数 涨4.63%至440.64点。