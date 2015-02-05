中国央行：降准不是“全面放水”,并未开启降准通道--研究局局长

路透北京2月6日 - 中国人民银行研究局局长陆磊表示，中国央行此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，并将金融资源动员到实体经济中，特别是小微企业、“三农”等经济薄弱环节，不是“强刺激”和全面放水，并未开启降准通道。

人民日报援引他的话称，原来中国经常项目和资本项目保持双顺差，到2014年资本项目下出现960亿美元的逆差，相当于5,000-6,000亿元人民币，会对金融体系的流动性带来影响。降准是对当前情况的预调微调。

同时中国工业品出厂价格指数（PPI）已连续34个月负增长，实体经济特别是小微制造业企业经营压力大，主营业务收入不足。降准的目的在于将金融资源动员到实体经济中，特别是小微企业、“三农”等经济薄弱环节。

“我不认为此次降准开启了所谓‘降准通道’。”陆磊说，央行将根据宏观经济形势和金融体系流动性状况的变化，来进行松紧适度的货币政策操作。

他指出，此次降准体现三个政策意图，包括是针对基础货币投放的结构性变化做出的相应安排，季节性因素以及延续去年央行货币政策结构性调控的思路。

一般来说，春节前和春节中市场的现金投放量大，每年会出现大规模的资金缺口。此前央行通过公开市场操作弥补这部分资金缺口，现在随着外汇占款的减少，公开市场操作已不足以弥补，必须通过降准与公开市场操作相配合来满足特定时点的流动性需求。

同时这次在全面降准的同时，央行还对城市商业银行、非县域农村商业银行及中国农业发展银行定向额外降准，意在支持小微企业、“三农”等国民经济薄弱环节，继续发挥货币政策在结构调整中的作用。

陆磊表示，此次调控不是“强刺激”和全面放水，“我不赞成这样的观点。任何一国央行都是根据宏观经济主要指标的变化而进行相应的货币政策操作。当前中国经济进入‘三期叠加’阶段，经济增速由高速转为中高速，货币政策也应针对这一变化进行逆周期调控。”

他称，从各国实践看，单纯依靠货币政策的放松不足以维持持续健康的经济增长，实际上宏观政策永远不可能取代实体经济的活跃度和竞争力，不能对货币政策抱有不切实际的期望。但货币政策也不是没有作用，货币政策适时适度的预调微调会为经济结构调整争取时间和空间，避免外部冲击给实体经济带来不必要的短期波动。

2月4日，央行宣布2012年5月18日以来的首次全面降准。顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力 。

**已缓解企业融资成本高企的态势**

此次央行在下调存准率的同时，还对相关金融机构实施定向额外降准，意在支持小微企业、“三农”等经济薄弱环节。去年央行已实施了两次定向降准。

陆磊认为，相关货币政策操作已缓解企业融资成本高企的态势，首先与大型垄断企业相比，小微企业获得资金的便利度较低，融资成本一般较高。要解决小微企业融资难、融资贵问题，要从宏观政策、金融改革、发展多层次金融市场等多方面着手。 其次，央行抽样统计显示，2014年12月末，企业贷款利率比2014年年初下降5个基点，比第三季度末下降14个基点。其中，小型企业贷款利率和年初基本持平，比第三季度末下降9个基点；微型企业贷款利率比年初下降17个基点，比第三季度末下降9个基点。 目前，虽然没有完全缓解企业融资难、融资贵问题，但相关货币政策操作已缓解了企业融资成本高企的态势，特别是定向额外降准的作用会更大。

针对去年11月降息对降低企业融资成本的作用还没有明显的体现，但股市却大幅上涨，此次降准是否也有可能让资金流向股市楼市等资产领域的担忧？