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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 07:42 BJT

日本企业：日本生命保险洽谈获取Resona部份股权进入最后阶段--报载

路透东京2月6日 - 日本读卖新闻周五报导指出，日本生命保险 就取得该国银行集团Resona控股 部分股份的谈判，进行到最后阶段。

读卖新闻称，根据合作协议，日本生命保险的保险产品将在Resona的分支销售。该报导未引述消息来源。

报导指出，日本生命保险将取得价值“数百亿日圆”的Resona股份。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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