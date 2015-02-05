日本企业：日本生命保险洽谈获取Resona部份股权进入最后阶段--报载

台湾债市：10年公债殖利率早盘走低，30年长端殖利率下跌且资金充沛
路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二下跌。交易员表示，因30年期公债106/6期发行前交易殖利率再走跌，且南亚公司债发行利率较预期为低，显示市场资金充裕，令殖利率下滑。
路透东京2月6日 - 日本读卖新闻周五报导指出，日本生命保险 就取得该国银行集团Resona控股 部分股份的谈判，进行到最后阶段。
读卖新闻称，根据合作协议，日本生命保险的保险产品将在Resona的分支销售。该报导未引述消息来源。
报导指出，日本生命保险将取得价值“数百亿日圆”的Resona股份。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二下跌。交易员表示，因30年期公债106/6期发行前交易殖利率再走跌，且南亚公司债发行利率较预期为低，显示市场资金充裕，令殖利率下滑。
路透墨尔本5月23日 - 伦敦期铜周二守在三周高位附近，因美元下跌，市场焦点转向中国即将公布的月度贸易数据细项。 0135GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨5,706美元。上日小幅收高，盘中并曾触及5月3日以来最高位5,720美元。 上海期货交易所期铜 涨0.5%至每吨46,050元人民币(6,687美元)。 LME期锌 和期铅 分别涨0.7%和1%，受钢铁的正面基调 支撑。之前中国承诺关停污染环境的工厂。 现货铅较三个月期铅从4月末的溢价34.50美元降至隔夜的贴水23.25 美元，为2014年7月以来最阔正价差，可能意味着LME交易所仓库会有大量 金属入库。 欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元 汇率“过于疲弱”。 周二公布的一项民间调查显示，5月经季节调整的Markit/日经日本制 造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.0，4月终值为52
路透台北5月23日 - 台币兑美元周二早盘微幅升值，表现大致与新兴亚洲货币同步。昨日带动台币大幅走升的海外NDF美元/台币换汇点折价幅度，则较上日略有收敛。