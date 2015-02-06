更正 -国际油市：美国原油期货回升多达1美元，但库存增加可能限制涨幅

(更正：因英文有误，内文第四段布兰特原油周四收盘价有误，应更正为“56.57美元”，而非“57.57美元”)

路透新加坡2月6日 - 美国原油期货周五在亚洲市场早盘最多上涨1美元，继续从上周触及的近六年低点反弹，不过全球库存增加可能限制涨幅。

原油价格周四收升逾4%，因原油出产国利比亚的暴力活动不断增加，和中国央行放宽货币政策预料将提振原油需求，扶助油价在上日大跌后反弹。

0018GMT，美国3月原油期货 上涨0.36美元至每桶51.84美元，稍早一度扬升1美元。该合约周四收高2.03美元或4.2%，报每桶50.48美元。

布兰特3月原油期货 周四结算价上涨2.41美元或4.5%，报每桶56.57美元。

越来越多的石油输出国组织(OPEC)代表预计尽管油市近期反弹，油价快速回升的希望不大。

沙特(沙乌地)阿拉伯周四将出售给亚洲买家的月度油价降至至少12年来最低水准，但上调对欧洲和美国买家售价。

美国炼油工人罢工将进入第六天，加州、肯塔基州和德州有九座工厂约4,000名工人持续罢工，其中的七座炼厂产能占到美国炼油产能的10%。(完)

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