俄罗斯数据：1月通胀率达15%，因卢布贬值及制裁行动推高进口成本

国际油市：油价跳涨逾3%，因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
路透莫斯科2月5日 - 官方数据周四显示，俄罗斯1月通胀率达到15%，凸显油价下滑以及西方就乌克兰危机对俄罗斯的制裁，对俄国经济造成的痛苦越来越大。
最近几个月通胀率大幅上升，卢布重挫导致进口商品价格上升是原因之一，而俄国为报复西方制裁而限制从西方进口许多食品也是肇因。
通胀率飙升让俄罗斯央行左右为难。就在几天前，央行意外将主要贷款利率从17%降至15%，许多分析师警告称央行是甘冒通胀的风险。
俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周二为降息决定辩护，称实质利率仍然为正。实质利率即名义利率和通胀率之差。
俄罗斯官员已预估未来数月通胀率将达到15-17%，但其上升速度之快实在出人意外。一个月前的通胀率为11.4%。
上月底接受路透调查的分析师预估，1月通胀率料达13.3%，较前月增加2.6%。
1月底时，经济部下修预估称2015年底通胀率将为12%，高于上年。(完)
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”