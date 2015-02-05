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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 07:56 BJT

俄罗斯数据：1月通胀率达15%，因卢布贬值及制裁行动推高进口成本

路透莫斯科2月5日 - 官方数据周四显示，俄罗斯1月通胀率达到15%，凸显油价下滑以及西方就乌克兰危机对俄罗斯的制裁，对俄国经济造成的痛苦越来越大。

最近几个月通胀率大幅上升，卢布重挫导致进口商品价格上升是原因之一，而俄国为报复西方制裁而限制从西方进口许多食品也是肇因。

通胀率飙升让俄罗斯央行左右为难。就在几天前，央行意外将主要贷款利率从17%降至15%，许多分析师警告称央行是甘冒通胀的风险。

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周二为降息决定辩护，称实质利率仍然为正。实质利率即名义利率和通胀率之差。

俄罗斯官员已预估未来数月通胀率将达到15-17%，但其上升速度之快实在出人意外。一个月前的通胀率为11.4%。

上月底接受路透调查的分析师预估，1月通胀率料达13.3%，较前月增加2.6%。

1月底时，经济部下修预估称2015年底通胀率将为12%，高于上年。(完)
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