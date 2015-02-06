《焦点》台湾公债标售频遭截标，不利债市发展且国库恐陷筹资困境

* 国库截标频频，公债交易转趋冷清

* 柜买中心将向财政部提报告，希望减少截标频率

* 截标无法反应真实价格，国库恐陷入筹资困境

* 得标利率有愈截愈高可能，国库有成本压力

记者 董永年

路透台北2月6日 - 台湾财政部频频在公债标售截标，对初、次级市场引发不小后遗症。不但交易商纷纷退出发行前交易(when-issued)，截标也造成流动筹码变少，次级市场交投转趋冷清。长期而言，将降低投资人参与投标意愿，最终让国库陷入筹资困境。

为防止公债次级市场变成另一个“冷冻柜”，肩负该市场兴衰职责的柜台买卖中心两位官员对路透表示，柜买中心将于今年中向负责公债发行的财政部提出建议报告，希望降低国库在公债标售动辄出手截标的频率，以确保台湾公债初级与次级市场的健康发展。

对于公债交易商的不满，财政部国库署副署长戴龙辉对路透坦言，国库出手截标，已造成发行端与交易端的互不信任。

“市场认为我们刻意造成这样的结果，但我们出的价格，都比市场调查来得高，绝不是故意要营造，与事实有很大差距。”他说。

戴龙辉表示，他知道柜买中心要提出报告，国库一向尊重债券市场，会考虑对标售作业进行检讨。

不过他也强调，不是国库破坏游戏规则，“还是老话一句，我们也是被市场决定的，没有办法决定市场。”

财政部去年下半年以来，在公债标售时频频出手截标。整条公债殖利率曲线，自短端的两年券到长端的30年券无一不截。今年以来的三次标售，国库即截了两年及20年期公债。

受国库出手截标等诸多不利因素影响，台湾公债次级市场交易量已明显萎缩。据柜买中心统计资料显示，今年截至1月23日为止，买卖断交易日均值仅429.94亿台币，仅剩过往高峰时期约十分之一。

**省成本，失诚信**

针对国库的频频截标，公债主要交易商显得愤恨难平。

主要公债交易商--群益金鼎证券 资深交易员杜宗恩即表示，国库连两年期的短债都能截标，这让台债无法反应真实价格，整体市场面临较过往更为严重的结构性问题。

“庄家(国库)有庄家的立场，我们这些小散户只有挨打的份。”他说。

另一大型证券商交易员则强调，国库忽略了诚信问题，短期虽然省了成本，但长期会影响投标的下单利率，势必会往上移。

他解释，目前公债标售采用的是荷兰标，在不截标的状况下，若有意得标的金融机构在推估出合理得标利率后，会愿意写下较为积极的利率。但若国库将得标利率截在低位，有意下标者反而会因为无法推估得标利率而变得保守，在不愿以偏低利率得标的心态影响下，下标就会变得谨慎，并让荷兰标的意义完全丧失。

一证券商交易员称，曾经在财政部与公债交易商的年度会议中，向国库提出建议，希望将现有的荷兰标标售制度，改采为区间模式。就是财政部在公布预计发行量的同时，也设定出标售增、减量的区间，这样市场至少能猜出发债的最低量，但这样的建议并没有被国库接受。

**国库筹资更难?**

面对公债交易商的不满，以及为确保台湾债市的健全发展，柜买中心将向财政部提出书面报告，希望建言能获得采纳。

“我们会找美、欧与日本的做法给他们(财政部)参考，采不采行还在于他们。”柜台买卖中心一不愿具名官员称。

他并表示，报告中将详细介绍成熟国家标售公债时底标该如何订定、从标售到截标程序等的流程。

该官员指出，其实国库的角色也很为难，因为底标若乱订，审计部就会来调查。例如发行前交易期间的利率高位明明在2.5%，但发行利率若落在2.6%，就要向审计部解释，“他也很怕这个。”

国库署副署长戴龙辉也强调，公债不但发行有成本，还本也有，若是发债比借款成本还要高，不是跟自己过不去吗？因此必须要从国库的权益来看这件事。

但戴龙辉也担忧接下来的标售，会不会让国库更难筹资。尤其现在是农历年关，国库调度相对紧俏。

“我们非常担心下周30年券的标售。”他说。