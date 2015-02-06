《汇市简讯》英镑兑美元突破区间，市场讯号偏多

2339 GMT * 英镑兑美元开盘上涨1%，之前欧元反弹 * 20日波林格区间扩大，五、10和20日移动均线上升 * 偏多确定，上看之前的1.5500/1.5800区间 * 英镑兑美元在纽约盘触及1.5345的高位，随后是1.5369的阻力位， 后者是12月-1月跌势的50%回档位 * 上升的五日移动均线切入位1.5209，以及昨日低位1.5170，为初步 支撑位 * 浏览技术图，请点击：link.reuters.com/nam93w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 洪曦; 审校 戴素萍)