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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 08:09 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元突破区间，市场讯号偏多

2339 GMT
    
    * 英镑兑美元开盘上涨1%，之前欧元反弹
    * 20日波林格区间扩大，五、10和20日移动均线上升
    * 偏多确定，上看之前的1.5500/1.5800区间
    * 英镑兑美元在纽约盘触及1.5345的高位，随后是1.5369的阻力位，
后者是12月-1月跌势的50%回档位
    * 上升的五日移动均线切入位1.5209，以及昨日低位1.5170，为初步
支撑位
    * 浏览技术图，请点击：link.reuters.com/nam93w (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
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