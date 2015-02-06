《中国报摘》--中国证券报2月6日

* 头版头条:

--16家上市券商公布了2015年1月业绩快报，合计实现营收137亿元人民币，净利润64.6亿元，同比分别增长140%和211%，整体盈利略好于市场预期。

* 其他:

--华夏资本管理有限公司“中信华夏苏宁云创资产支持专项计划”今日将在深圳证交所挂牌转让，该产品是资产证券化业务备案制后深交所挂牌的首只房地产投资基金(REITs)。 --人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示，未来社保基金平衡压力将增大。无论是今年还是今后都需要加强基金运行的预测预警，根据情况多措并举，增收节支，增强制度发展的可持续性。

--国药股份 、天坛生物 、现代制药 均公告称，中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点方案，已获得国务院国资委批复原则同意。其中国药股份将作为国药集团发展混合所有制经济的首批试点单位之一。