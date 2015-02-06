《中国报摘》--中国证券报2月6日

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
* 头版头条:
--16家上市券商公布了2015年1月业绩快报，合计实现营收137亿元人民币，净利润64.6亿元，同比分别增长140%和211%，整体盈利略好于市场预期。
* 其他:
--华夏资本管理有限公司“中信华夏苏宁云创资产支持专项计划”今日将在深圳证交所挂牌转让，该产品是资产证券化业务备案制后深交所挂牌的首只房地产投资基金(REITs)。 --人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示，未来社保基金平衡压力将增大。无论是今年还是今后都需要加强基金运行的预测预警，根据情况多措并举，增收节支，增强制度发展的可持续性。
--国药股份 、天坛生物 、现代制药 均公告称，中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点方案，已获得国务院国资委批复原则同意。其中国药股份将作为国药集团发展混合所有制经济的首批试点单位之一。
--海信电器 宣布联手腾讯 开发智能电视游戏市场，将围绕“开放平台、统一操控、大屏定制、多屏互娱、社交属性”五大开发标准，打造“聚好玩”电视游戏平台。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。