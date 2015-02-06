中国个股：中国医药集团混改试点方案获批，国药股份被列首批试点

路透上海2月6日 - 中国国药集团药业股份有限公司 周五公告称，其实际控制人中国医药集团总公司已获国务院国资委批复，原则同意国药集团发展混合所有制试点方案的相关内容，而上市公司国药股份将作为集团内部发展混合所有制经济的首批试点单位之一。

同属国药集团旗下的天坛生物 和现代制药 刊登公告说明，国药集团混改方案已获批，但这两家公司未被纳入国药集团内部发展混改的首批试点单位。

国药股份公告指出，国资委批复明确了发展混合所有制经济试点的基本原则，要求坚持依法合规，强化企业的市场主体地位，遵循国有资本和非公资本的平等保护和共同发展原则，实现股东权益的最大化。批复要求国药集团研究确定混改具体实施方案，并履行相关审核程序。

公告未透露混改方案具体内容。国药股份称，将根据事项后续进展和监管规则要求，及时披露与上市公司有关的混改试点工作情况。