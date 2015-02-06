中国企业：华为投资1.70亿美元在印度建立一软件研发中心

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透2月5日 - 中国电信企业华为 周四表示，已在印度投资1.70亿美元成立一座研发中心，以呼应印度总理莫迪力推的“印度制造”计划。
华为称，该园区位于班加鲁鲁(之前名为班加罗尔)，将用于研发软件部件，是中国企业在印度的首个此类投资。
这也是华为在中国以外的最大研发中心。
“本中心可容纳将近5,000名软件工程师，我们相信它将在华为创新之路上扮演更重大的角色。”华为印度研发部门首席营运官Wilson Wang说。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。