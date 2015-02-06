中国企业：华为投资1.70亿美元在印度建立一软件研发中心

路透2月5日 - 中国电信企业华为 周四表示，已在印度投资1.70亿美元成立一座研发中心，以呼应印度总理莫迪力推的“印度制造”计划。

华为称，该园区位于班加鲁鲁(之前名为班加罗尔)，将用于研发软件部件，是中国企业在印度的首个此类投资。

这也是华为在中国以外的最大研发中心。

“本中心可容纳将近5,000名软件工程师，我们相信它将在华为创新之路上扮演更重大的角色。”华为印度研发部门首席营运官Wilson Wang说。(完)