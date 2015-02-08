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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--2月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值        前值 
    
    2月8日(日)
    2350  日本银行放款余额(较上年同期)                   1月          --         +2.6%
    2350  日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              12月    盈余3,580    盈余4,330

    2月9日(一)
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告                            1月          --         +3.0%
                 网上招聘广告                                         --         +1.8%
    0500  日本消费者信心指数                             1月          --          38.8
    0500  日本服务业景气判断指数                         1月          --          45.2
    0700  德国经季节调整出口(较前月)                    12月        +1.0%        -2.1%
              经季节调整进口(较前月)                                -0.4%        +1.5%
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                          顺差183      顺差177
    0930  欧元区Sentix投资者信心指数                     2月          --         正0.9
    1315  加拿大房屋开工年率(万户)                       1月        17.75        18.06
    1500  美国就业趋势指数                               2月          --         128.4
       

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        现值       预估值

    2月6日(五)
    0500  日本同时指标(较前月)                   　     12月       　 +1.5     　  --
              领先指标(较前月)                                   　   +1.5     　  --
    0700  德国工业生产(较前月)                      　  12月         +0.1%      +0.4%
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                      12月       赤字856         -- 
    0745  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                12月        逆差34         -- 
              进口(亿欧元)                                             414         -- 
              出口(亿欧元)                                             379         -- 
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                      12月         +2.2%         -- 
  　0930  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              12月     逆差37.96      逆差30
              全球商品贸易收支(亿英镑)                          逆差101.54    逆差91.0
    1330  美国非农就业岗位(万个)                         1月      增加25.7    增加23.4
              民间就业岗位(万个)                                  增加26.7    增加22.5
              制造业就业岗位(万个)                                 增加2.2     增加1.2
              政府就业岗位(万个)                                   减少1.0         -- 
              失业率                                                  5.7%        5.6%
              平均时薪                                               +0.5%       +0.3%
              平均每周工时                                            34.6        34.6
              就业参与率                                             62.9%          -- 
    1330 加拿大就业变动(万人)                            1月      增加3.54    增加0.45
                失业率                                                6.6%        6.7%
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                         12月         +7.7%       +5.0%
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                         12月     增加147.5     增加150
    (完)
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