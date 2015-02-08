主要国家经济指标预测--2月9日****

中国企业：吉利控股集团将收购丹麦盛宝银行30%股权
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月8日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余3,580 盈余4,330 2月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 1月 -- +3.0% 网上招聘广告 -- +1.8% 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 38.8 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 45.2 0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 +1.0% -2.1% 经季节调整进口(较前月) -0.4% +1.5% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差183 顺差177 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 正0.9 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 1月 17.75 18.06 1500 美国就业趋势指数 2月 -- 128.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 +1.5 -- 领先指标(较前月) +1.5 -- 0700 德国工业生产(较前月) 12月 +0.1% +0.4% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 12月 赤字856 -- 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 逆差34 -- 进口(亿欧元) 414 -- 出口(亿欧元) 379 -- 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 +2.2% -- 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 12月 逆差37.96 逆差30 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差101.54 逆差91.0 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加25.7 增加23.4 民间就业岗位(万个) 增加26.7 增加22.5 制造业就业岗位(万个) 增加2.2 增加1.2 政府就业岗位(万个) 减少1.0 -- 失业率 5.7% 5.6% 平均时薪 +0.5% +0.3% 平均每周工时 34.6 34.6 就业参与率 62.9% -- 1330 加拿大就业变动(万人) 1月 增加3.54 增加0.45 失业率 6.6% 6.7% 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 +7.7% +5.0% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加147.5 增加150 (完)
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/8 深 新天药业 002873 1,722 18.41 22.99 中德证券 5/10 5/9 深 民德电子 300657 1,500 15.60 22.84 长城证券 5/11 5/9 沪 保隆科技 732197 2,928 *22.87 *21.66 一创摩根 5/11 5/10 深 天圣制药 002872 5,300 -- -- 华西证券 5/12 5/10 沪 今创集团 732680 4,200
路透上海5月8日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.78%。沪深证交所融资融券余额当日减 少58.3亿元人民币，终结三连升；两市两融余额为9,078.3亿元，创近两个半月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/5 5,326.7 3,751.6 9,078.3 -58.3 3,103.04 5/4 5,366.6 3,770.0 9,136.6 17.1 3,127.37 5/3 5,352.0 3,767.5