东欧情势：德法领袖提出乌克兰新和平计划，并飞往基辅进行斡旋

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
德国政府消息人士称，恢复和平谈判的主要问题，在于当前的前线位置与去年的明斯克协议不符。构想之一是停火谈判应考虑目前的前线位置，以反映出叛军地盘的扩大。
要重启谈判，基辅当局必须接受分离主义者如今掌控地区要比明斯克协议大上数百平方公里，不过乌克兰政府无需放弃对这些领土的主权要求。
消息人士称，归根结底，和平进程的目标应该是恢复乌克兰的领土完整。
乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)称，若和平计画导致对该国领土完整、主权或独立的疑虑，基辅当局不会考虑。
周六在白俄罗斯举行的和平会谈已然破局，欧盟的领导人料将在下周考虑对俄罗斯实施新的制裁。
奥朗德在一场记者会上表示，“我们和梅克尔已决定采取一项新提案...我们将会提出一个解决冲突的新方案，方案的基础是乌克兰的领土完整。”
奥朗德和梅克尔周四将与基辅与乌克兰总统波罗申科会面，周五预计会前往莫斯科会晤俄罗斯总统普京。(完) (编译 陈宗琦/张明钧; 审校 张荻/郑茵)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。