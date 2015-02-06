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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 08:25 BJT

中国个股：上汽集团1月汽车销量57.18万辆，同比下降1.17%

路透上海2月6日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周五发布产销快报，1月旗下各家企业共实现汽车销量57.18万辆，较去年同期的57.86万辆同比下跌1.17%。

在上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用1月销售16.32万辆，去年累计销售17.52万辆，同比下跌6.85%；上海大众当月销售20.57万辆，去年累计销售19.97万辆，累计同比增长3%。

上海大众是上汽与德国大众汽车 的合资公司，上海通用汽车则是上汽与通用汽车 的合资公司。

上汽集团上日收报21.82元人民币，近一个月累计下跌7.62%。(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站 here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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