中国个股：上汽集团1月汽车销量57.18万辆，同比下降1.17%

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透上海2月6日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周五发布产销快报，1月旗下各家企业共实现汽车销量57.18万辆，较去年同期的57.86万辆同比下跌1.17%。
在上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用1月销售16.32万辆，去年累计销售17.52万辆，同比下跌6.85%；上海大众当月销售20.57万辆，去年累计销售19.97万辆，累计同比增长3%。
上海大众是上汽与德国大众汽车 的合资公司，上海通用汽车则是上汽与通用汽车 的合资公司。
上汽集团上日收报21.82元人民币，近一个月累计下跌7.62%。(完)
参看详情,可点选上海证券交易所网站 here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。