《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月6日

*工商时报：

--科技代工大厂--广达 董事长林百里的妻子何莎以折价3%-4.5%价位，以持有股权发行6,887万单位GDR(全球存托凭证)，相当于广达流通在外股数1.78%(或何莎持有股数的3%)，套现市值高达1.7亿美元。

--经济部长邓振中预订本周日赴美国华府访问一周，拜会行政部门、国会、产业公协会与智库，说明台湾已经为加入TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)作好准备。据了解，美猪与牛内脏进口议题一度让台美谈判降至冰点，邓振中此行可望先向美国释出善意。

--行政院昨天举行科技会报，会中决议2016年度科技预算资源约投入1,043亿台币，约成长3%。担任科技会报外部委员的台积电董事长张忠谋呼吁政府，要以科技资源投入新创事业，带动台湾经济的升级转型。

--财政部次长吴当杰召集八大银行举行高铁 会议，据了解，对于高铁的特别股本金173亿台币是否提讼，由于银行的立场不一，因此未作成决议，不过原本只有430亿台币的资金专户，最新统计显示已增至530亿台币，在会中受到高度瞩目。

*经济日报：

--避免特种货物及劳务税（奢侈税）误伤无辜的豁免条款大幅扩大，财政部宣布，出售二亲等赠与的不动产、夫妻婚前各自购入的不动产，以及返还借名登记不动产等11种交易行为，不再课征奢侈税。

--中央银行业务局局长颜辉煌指出，全球掀货币宽松与降息潮，热钱有流向亚洲的迹象，央行全面紧盯汇市交易，尤其近期汇入的外资动向，据央行观察，目前来台的外资〞都有买股票、无炒汇嫌疑〞。他强调，面对动荡不安的金融市场，在尊重市场供需下，〞央行会保持新台币汇率的弹性〞。

--行政院副院长张善政近期指示，行政院公共工程会应〞归零思考〞，是否公开厂商投标文件及采购契约，以回应民间社群对〞透明政府〞期待。

--中国人民银行宣布调降存款准备金率，台资银行大陆分行仰赖的当地人民币拆借资金成本可望下降，目前已可承作人民币业务的国泰世华银行、中信银等十家台资银行大陆分行，直接受惠。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。