《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月6日

路透香港2月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7521港元 ) 美国股市周四大涨，道琼工业指数 上涨211.86点，或1.2%，至17,884.88点，因能源股和 油价一起反弹，且辉瑞(Pfizer) 以巨额收购Hospira的消息也提振股市人气。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 142.820 -0.13 26751 11.072 1.95 中国铝业 11.490 -1.96 41035 3.563 1.51 中国移动 69.470 1.85 288784 107.708 -0.55 中国人寿 60.390 -2.99 84999 31.210 0.52 中石油 112.330 -1.57 25136 8.708 1.73 中石化 81.020 -1.03 27469 6.281 1.47 汇丰控股 47.070 0.79 1742521 72.978 1.08 中电信 61.970 -0.43 5898 4.804 0.71 中国联通 16.820 3.06 143359 13.039 1.23 兖州煤业 8.010 -2.20 12077 6.209 0.15 华能国际 49.910 -8.61 49071 9.673 0.44 南方航空 25.210 -2.29 10485 3.909 -0.29 东方航空 24.290 -2.17 3724 3.766 -0.63 中芯国际 4.380 -1.57 7251 0.679 -1.58 （完） (整理 梁慧仪)