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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月6日

路透香港2月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7521港元 )
    
    美国股市周四大涨，道琼工业指数 上涨211.86点，或1.2%，至17,884.88点，因能源股和
油价一起反弹，且辉瑞(Pfizer) 以巨额收购Hospira的消息也提振股市人气。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       142.820   -0.13      26751            11.072       1.95
 中国铝业                      11.490   -1.96      41035             3.563       1.51
 中国移动                      69.470    1.85     288784           107.708      -0.55
 中国人寿                      60.390   -2.99      84999            31.210       0.52
 中石油                       112.330   -1.57      25136             8.708       1.73
 中石化                        81.020   -1.03      27469             6.281       1.47
 汇丰控股                      47.070    0.79    1742521            72.978       1.08
 中电信                        61.970   -0.43       5898             4.804       0.71
 中国联通                      16.820    3.06     143359            13.039       1.23
 兖州煤业                       8.010   -2.20      12077             6.209       0.15
 华能国际                      49.910   -8.61      49071             9.673       0.44
 南方航空                      25.210   -2.29      10485             3.909      -0.29
 东方航空                      24.290   -2.17       3724             3.766      -0.63
 中芯国际                       4.380   -1.57       7251             0.679      -1.58
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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