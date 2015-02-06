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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 08:31 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月6日-2月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月6日(五)

罗马--欧洲金融架构及欧盟银行联盟会议，欧元区银行业单一监督机构主管努伊及意大利财长帕多安等出席。

菲律宾马卡蒂城--日本央行总裁黑田东彦料在菲律宾证交所敲钟仪式上发表简短讲话(0115)。

2月9日(一)

土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)。

迪拜--2015年政府峰会(至2月11日)，经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Mari Kiviniemi将与会。

2月10日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决策会议。

2月11日(三)

新德里/孟买--美国财政部长杰克卢访问印度(至2月12日)。

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定(0500)。

2月12日(四)

墨西哥城--墨西哥央行公布1月政策会议记录(1500)。

墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在一场会议上发表讲话(2200)。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

利马--秘鲁央行举行货币政策会议。

圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议(2100)。

2月13日(五)

坎帕拉--乌干达央行举行货币政策委员会会议。

布拉格--捷克央行公布2月货币政策会议的会议记录。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 杜明霞)
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