《新兴市场重要经济事件预告》--2月6日-2月13日

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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2月6日(五)
罗马--欧洲金融架构及欧盟银行联盟会议，欧元区银行业单一监督机构主管努伊及意大利财长帕多安等出席。
菲律宾马卡蒂城--日本央行总裁黑田东彦料在菲律宾证交所敲钟仪式上发表简短讲话(0115)。
2月9日(一)
土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)。
迪拜--2015年政府峰会(至2月11日)，经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Mari Kiviniemi将与会。
2月10日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决策会议。
2月11日(三)
新德里/孟买--美国财政部长杰克卢访问印度(至2月12日)。
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定(0500)。
2月12日(四)
墨西哥城--墨西哥央行公布1月政策会议记录(1500)。
墨西哥城--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在一场会议上发表讲话(2200)。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
利马--秘鲁央行举行货币政策会议。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议(2100)。
2月13日(五)
坎帕拉--乌干达央行举行货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行公布2月货币政策会议的会议记录。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 杜明霞)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。