《中国债券市场每日交易备忘》--2月6日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --2/8 进出口贸易数据 1月 --2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/25 汇丰制造业PMI初值 2月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --16家上市券商公布了2015年1月业绩快报。16家券商合计实现营收137亿元，净利润64 .6亿元，同比分别增长140%和211%，但营收比去年12月下滑19%，净利润环比增长9.3%，整 体盈利略好于市场预期。。 --国资委主任张毅表示，今年要稳妥、规范、有序发展混合所有制经济，规范混合所有 制企业员工持股，选择部分企业进行试点，在总结经验基础上稳妥有序开展。同时，加快推 进“四项改革”试点，以点带面加快推进改革。 --人社部副部长胡晓义5日表示，未来社保基金平衡压力将增大。无论是今年还是今后 都需要加强基金运行的预测预警，根据情况多措并举，增收节支，增强制度发展的可持续性 。 --华夏资本管理有限公司“中信华夏苏宁云创资产支持专项计划”定于6日在深交所挂 牌转让。该产品是资产证券化业务备案制后深交所挂牌的首只房地产投资基金（REITs）。( 完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次