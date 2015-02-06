澳洲央行：称经济面临多重不确定性为2月降息主因

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯坚持今年再升息两到三次的观点，称就业报告“令人鼓舞”
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尽管澳元近期大跌，澳洲央行表示，在去年大宗商品显着下跌的情况下，澳元仍位于基本面估值之上。
澳洲央行也强调经济面的一系列风险。
“大宗商品价格前景是全球与国内经济不确定性的关键来源，”该行表示，并称低油价与澳元走贬对国内经济活动与通胀，也会有“相当程度不确定的”联合效应。
“矿业投资预期下滑的时间与程度，以及预期中的非矿业活动复苏，仍是国内前景不确定性的主要因素，”澳洲央行表示。
关于澳洲的主要贸易伙伴，澳洲央行表示，预期中国2015年成长微幅下降，美国经济料将提速。(完) (编译 张明钧/洪曦/杜明霞/李婷仪/陈宗琦；审校 龚芳/于春红/许娜/张荻)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选