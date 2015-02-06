澳洲央行：称经济面临多重不确定性为2月降息主因

尽管澳元近期大跌，澳洲央行表示，在去年大宗商品显着下跌的情况下，澳元仍位于基本面估值之上。

澳洲央行也强调经济面的一系列风险。

“大宗商品价格前景是全球与国内经济不确定性的关键来源，”该行表示，并称低油价与澳元走贬对国内经济活动与通胀，也会有“相当程度不确定的”联合效应。

“矿业投资预期下滑的时间与程度，以及预期中的非矿业活动复苏，仍是国内前景不确定性的主要因素，”澳洲央行表示。