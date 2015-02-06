《中国报摘》--其他报纸重要消息2月6日

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
**第一财经日报**
--中国人民银行金融研究所所长姚余栋表示，这次降准主要为了缓解春节短期流动性的缺口，不意味着货币政策方向的改变，央行依然坚持稳健的货币政策不动摇。
**21世纪经济报道**
--沈阳市中小企业2013年第一期集合票据“13沈阳SMECN1”于2月4日到期，发行人之一的沈阳铭辰汽车有限公司无法按期兑付本息，最终由担保方中债增信进行了代偿。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。