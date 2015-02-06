版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 08:37 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月6日

**第一财经日报**

--中国人民银行金融研究所所长姚余栋表示，这次降准主要为了缓解春节短期流动性的缺口，不意味着货币政策方向的改变，央行依然坚持稳健的货币政策不动摇。

**21世纪经济报道**

--沈阳市中小企业2013年第一期集合票据“13沈阳SMECN1”于2月4日到期，发行人之一的沈阳铭辰汽车有限公司无法按期兑付本息，最终由担保方中债增信进行了代偿。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐