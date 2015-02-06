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货币新闻 | 2015年 2月 6日 星期五 08:41 BJT

《交易视点》台债关注30年券标售，短线利率下跌机率低--群益金鼎证

路透台北2月6日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美债周三震荡走低，欧洲地区服务业PMI数据与美国ISM服务业指数优于预期，中国调降存款准备金率的消息令市场风险情绪升高，另美债10年期利率 早盘升高至1.84%。然而油价下跌近9%，且ECB限制了希腊直接融资的能力，利率反转直下，收于1.75%。

台债周四早盘开低后仍有解套卖压，10年券 一度突破上日高点至1.559%，尾盘回落至平盘下方。关注下周30年券标售，短线利率大幅下跌的机率较低，五年券 维持相对抗弹，殖利率曲线趋陡。五年期区间预估在0.94-0.98%；10年期区间预估在1.50-1.57%。

台币利率交换市场(IRS)利率持稳，选择权市场无成交。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
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