《交易视点》台债关注30年券标售，短线利率下跌机率低--群益金鼎证

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯坚持今年再升息两到三次的观点，称就业报告“令人鼓舞”
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路透台北2月6日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美债周三震荡走低，欧洲地区服务业PMI数据与美国ISM服务业指数优于预期，中国调降存款准备金率的消息令市场风险情绪升高，另美债10年期利率 早盘升高至1.84%。然而油价下跌近9%，且ECB限制了希腊直接融资的能力，利率反转直下，收于1.75%。
台债周四早盘开低后仍有解套卖压，10年券 一度突破上日高点至1.559%，尾盘回落至平盘下方。关注下周30年券标售，短线利率大幅下跌的机率较低，五年券 维持相对抗弹，殖利率曲线趋陡。五年期区间预估在0.94-0.98%；10年期区间预估在1.50-1.57%。
台币利率交换市场(IRS)利率持稳，选择权市场无成交。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选