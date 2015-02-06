《交易视点》台债关注30年券标售，短线利率下跌机率低--群益金鼎证

路透台北2月6日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美债周三震荡走低，欧洲地区服务业PMI数据与美国ISM服务业指数优于预期，中国调降存款准备金率的消息令市场风险情绪升高，另美债10年期利率 早盘升高至1.84%。然而油价下跌近9%，且ECB限制了希腊直接融资的能力，利率反转直下，收于1.75%。