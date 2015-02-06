《交易视点》台债料反应长券标售利空，关注美非农数据--元大宝来证

路透台北2月6日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾市场量缩整理，跟随美债殖利率下滑走势，台债殖利率微幅收跌，但下周30年期长券标售，市场普遍不看好，国际版债券发行密集，长短券标售状况不佳的利空消息将持续反应，导致买盘缩手殖利率不易下滑。

周四美国所公布的初请失业金、贸易收支及生产率数率有好有坏，投资人在今晚非农就业报告出炉前抛售公债，避免数据不佳无法提升薪资成长，而压抑通膨，导致公债殖利率上扬，另一方面希腊议题依然是市场所瞩目的焦点，欧洲经济动荡不定为全球一大隐忧，终场指标10年期公债 收在1.8170%，与前一交易日殖利率上扬6.99基点。