《交易视点》台债料反应长券标售利空，关注美非农数据--元大宝来证

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透台北2月6日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾市场量缩整理，跟随美债殖利率下滑走势，台债殖利率微幅收跌，但下周30年期长券标售，市场普遍不看好，国际版债券发行密集，长短券标售状况不佳的利空消息将持续反应，导致买盘缩手殖利率不易下滑。
周四美国所公布的初请失业金、贸易收支及生产率数率有好有坏，投资人在今晚非农就业报告出炉前抛售公债，避免数据不佳无法提升薪资成长，而压抑通膨，导致公债殖利率上扬，另一方面希腊议题依然是市场所瞩目的焦点，欧洲经济动荡不定为全球一大隐忧，终场指标10年期公债 收在1.8170%，与前一交易日殖利率上扬6.99基点。
全球市场关注今晚美国非农就业报告数据，普遍预期将持平表现，而希腊与欧元区的局势变化将引领全球市场走向；油价已从低点反弹，通缩疑虑稍稍减退带动美债殖利率弹升，而台债主流券因反应长券标售利空走势偏弱以区间盘整为主，预估五年券成交区间为0.90%-1.00%，10年券则在1.45%-1.55%区间。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。