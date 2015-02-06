国泰君安期货：中国期指净空持仓规模较大

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
以下内容节选自2月6日的《期货日报》：
周四，前5名、前20名、净空特征明显会员净空持仓分别是2.59万、2.25万、2.07万手，环比减少1400手、增加300手、增加1200手。
近期期指多空争夺激烈，期指主力合约连续两次靠近3540点未果，向下也曾多次触碰3350点。期指主力合约围绕3300点至3768.8点区间争夺已经持续29个交易日，区间中枢3534点。上周五主力盘中最高价仅较区间中枢低1.2点，随后回落。周一抵下探至近期最低点，与区间下界相差53点。周四与周三走势基本一致，重现高位回落态势。周四主力合约收至3355.2点，与近期最低点仅差2.2点。(完)
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“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。