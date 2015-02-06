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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 08:51 BJT

银河期货：沪铜回调酝酿新的买入机会

以下内容节选自2月6日的《期货日报》：

本周国内外铜价均出现大幅反弹，铜价最高点比年初创立的低点高出近8%，下半周铜价出现回落。我们认为，铜市利多因素不断积累，未来伦铜有望上破5800美元/吨，向6000—6200美元/吨反弹。国内铜价也有望上破42000元/吨，向44000元/吨上行。从操作上讲，近期铜价的回落将继续给出很好的买入机会。

铜价未来会继续反弹。年初铜价下跌幅度过大，无论是宏观面还是基本面的利空因素都在铜价中得到了体现。因此，未来宏观面和基本面的改善将成为铜价对年初跌势进行修复的主要动力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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