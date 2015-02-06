银河期货：沪铜回调酝酿新的买入机会

本周国内外铜价均出现大幅反弹，铜价最高点比年初创立的低点高出近8%，下半周铜价出现回落。我们认为，铜市利多因素不断积累，未来伦铜有望上破5800美元/吨，向6000—6200美元/吨反弹。国内铜价也有望上破42000元/吨，向44000元/吨上行。从操作上讲，近期铜价的回落将继续给出很好的买入机会。