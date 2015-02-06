银河期货：沪铜回调酝酿新的买入机会

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
以下内容节选自2月6日的《期货日报》：
本周国内外铜价均出现大幅反弹，铜价最高点比年初创立的低点高出近8%，下半周铜价出现回落。我们认为，铜市利多因素不断积累，未来伦铜有望上破5800美元/吨，向6000—6200美元/吨反弹。国内铜价也有望上破42000元/吨，向44000元/吨上行。从操作上讲，近期铜价的回落将继续给出很好的买入机会。
铜价未来会继续反弹。年初铜价下跌幅度过大，无论是宏观面还是基本面的利空因素都在铜价中得到了体现。因此，未来宏观面和基本面的改善将成为铜价对年初跌势进行修复的主要动力。(完)
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“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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