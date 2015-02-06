格林大华期货：中国油脂期价反弹力度较弱，大豆供应宽松施压

近日，随着国际原油价格的反弹和美元指数的下跌，国内植物油期价呈现触底反弹之势。由于临近春节长假，且全球油脂油料将延续供给宽松的格局，在国际原油期价没有实质性反转前，即便是油脂消费旺盛，节前植物油期价反弹持续性和力度仍较弱。

全球豆类供给宽松。美国农业部1月供需报告对2014/2015年度巴西和阿根廷大豆产量的预估值分别为9,500万吨和5,500万吨。与去年12月预估值相比，巴西的产量提高了100万吨，为南美大豆增产定下总基调。在与全球大豆的库存消费比数据比较中，我们发现2014/2015年度全球大豆期末库存消费比预估为22.34%，也较2013/2014年度上升5.07%，为历史较高水平。这也就意味着2014/2015年度全球市场的大豆供需仍将呈现宽松格局，原料供应的宽松将使得油脂价格承受巨大压力。(完)