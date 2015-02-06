格林大华期货：中国油脂期价反弹力度较弱，大豆供应宽松施压

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
以下内容节选自2月6日的《期货日报》：
近日，随着国际原油价格的反弹和美元指数的下跌，国内植物油期价呈现触底反弹之势。由于临近春节长假，且全球油脂油料将延续供给宽松的格局，在国际原油期价没有实质性反转前，即便是油脂消费旺盛，节前植物油期价反弹持续性和力度仍较弱。
全球豆类供给宽松。美国农业部1月供需报告对2014/2015年度巴西和阿根廷大豆产量的预估值分别为9,500万吨和5,500万吨。与去年12月预估值相比，巴西的产量提高了100万吨，为南美大豆增产定下总基调。在与全球大豆的库存消费比数据比较中，我们发现2014/2015年度全球大豆期末库存消费比预估为22.34%，也较2013/2014年度上升5.07%，为历史较高水平。这也就意味着2014/2015年度全球市场的大豆供需仍将呈现宽松格局，原料供应的宽松将使得油脂价格承受巨大压力。(完)
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“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。