中原期货：中国钢市期现货价格暴跌，钢厂利润受大幅挤压

以下内容节选自2月6日的《期货日报》：

自2014年下半年起，钢厂利润明显改观。但是进入2015年以来、螺纹钢、热卷等钢材价格大幅下跌，钢坯价格甚至跌到了2,000元/吨的低点。2月4日，钢坯价格暂稳于2,020元/吨。同时，用现有煤焦矿期货品种的价格来核算，自去年9月中下旬开始，钢厂利润也在大幅缩减。这表明随着期现货市场钢价的暴跌，钢厂利润受到大幅挤压。

钢厂利润仍难言持续改善。未来需求与供给的矛盾仍是困扰钢厂的主导因素。近期钢价虽然在政策刺激下有所反弹，但引发行情下行的仍然是矿价下跌与真实需求的疲弱。(完)

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