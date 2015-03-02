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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 17:41 BJT

台股业绩：宏达电2月营收为92.26亿台币，年增27.7%

路透台北3月2日 - 台湾智慧手机制造大厂--宏达电 周一公布，2月营收为92.26亿台币，年增27.7%。

该公司此前预估首季营收415-450亿台币，第一季毛利率估在19.5-20%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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