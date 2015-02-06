《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月6日(五)
美国那不勒斯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策及经济前景发表演说(1745)。
罗马--欧洲金融架构及欧盟银行联盟会议，欧盟议会代表Roberto Gualtieri、欧元区银行业单一监督机构主管努伊等人将与会。
马卡蒂市--日本央行总裁黑田东彦料将在菲律宾股市的鸣钟典礼上简短致辞(0115)
2月7日(六)
米兰--意大利央行总裁维斯科在2015年ACI世界会议上发表演说。
2月9日(一)
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯出席人民币清算银行(RMB Clearing Bank)成立仪式(0015)。
土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月10日)。
千叶--日本央行审议委员森本宜久发表讲话(1530)。
2月10日(二)
土耳其伊斯坦布尔--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)。
美国罗里--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在第30届年度新兴议题论坛中，就“教育、创新与经济成长”主题发表演说(1320)。
渥太华--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins于渥太华经济协会发表演说(1730)。
2月11日(三)
新德里/孟买--美国财政部长杰克卢访问印度(至2月12日)
纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1300)。
伦敦--英国央行发布季度通胀报告(1030)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲外汇周会议上发表讲话(2200)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至2月12日)。
2月12日(四)
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至2月13日)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会作证(2230)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。
2月13日(五)
圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说，题为“对美联储(近)10年的反思”。(1830)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 [TW/DIARYCN (编译 戴素萍 审校 张荻)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。