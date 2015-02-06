全球金市：现货金持稳但周线或创近两个月最大跌幅，关注美非农就业报告

1月金价上涨8.4%，创下三年来最大单月涨幅，受美国第四季经济成 长大幅放缓提振。 目前市场将关注美国非农就业报告，路透调查显示，分析师预计1月 美国非农就业岗位增加23.4万个，增幅略低于12月的25.2万个。若真如此 ，这将是连续第12个月增幅高于20万个，历时将创下1994年以来最长纪录 。 美国12月贸易逆差猛增17.1%，至466亿美元，触及2012年11月以来最 高，也是2009年7月以来最大月度百分比增幅，因美元走强提振进口并打 压出口。该数据可能导致第四季经济成长初估值被下修。 美国期金4月合约 上涨0.2%至每盎司1,264.90美元。 希腊财长瓦鲁法基斯周四与德国财长朔伊布勒公开舌战。在欧洲央行 决定停止向希腊银行业者提供融资后，该国借款成本激升，银行类股重挫 。 中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向 降准措施，自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个 百分点，这是时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基 调下趋向宽松的预期。 全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周四持仓量增 加至2,486万吨，为去年9月以来最高水平。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/李婷仪)