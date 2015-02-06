台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透台北2月6日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为2,806.00亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行6,420.8亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为220亿台币，累积超额准备为412亿台币、加计前期1%的超额准备为1,703亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。