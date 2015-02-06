长江期货：大连焦炭将承压下行，下游及终端市场去库存难度较大

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
以下内容节选自2月6日的《期货日报》：
去年下半年以来，焦炭中上游市场出现了一轮明显的去库存化过程。在行业盈利持续恶化的预期下，库存下滑引发市场对焦炭价格“跌无可跌”的预期。但从全产业链视角看，生产企业、港口库存下滑并不足以反映焦炭市场库存变动的全貌。要厘清焦炭市场真实的库存情况，除了关注中上游库存变化外，还需将钢厂产成品折算库存，以及终端市场（房地产、汽车等）库存纳入考察范围。
由于下游及终端市场去库存难度较大，势必影响到中上游焦炭需求进展。随着钢材需求转弱，价格下跌，焦炭市场的供需形势已经恶化。从最新数据看，企业、港口库存已经出现小幅回升，中上游去库存将告一段落，后期市场将再度步入被动补库存阶段，价格仍将承压下行。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。