长江期货：大连焦炭将承压下行，下游及终端市场去库存难度较大

去年下半年以来，焦炭中上游市场出现了一轮明显的去库存化过程。在行业盈利持续恶化的预期下，库存下滑引发市场对焦炭价格“跌无可跌”的预期。但从全产业链视角看，生产企业、港口库存下滑并不足以反映焦炭市场库存变动的全貌。要厘清焦炭市场真实的库存情况，除了关注中上游库存变化外，还需将钢厂产成品折算库存，以及终端市场（房地产、汽车等）库存纳入考察范围。