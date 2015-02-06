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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 09:13 BJT

长江期货：大连焦炭将承压下行，下游及终端市场去库存难度较大

以下内容节选自2月6日的《期货日报》：

去年下半年以来，焦炭中上游市场出现了一轮明显的去库存化过程。在行业盈利持续恶化的预期下，库存下滑引发市场对焦炭价格“跌无可跌”的预期。但从全产业链视角看，生产企业、港口库存下滑并不足以反映焦炭市场库存变动的全貌。要厘清焦炭市场真实的库存情况，除了关注中上游库存变化外，还需将钢厂产成品折算库存，以及终端市场（房地产、汽车等）库存纳入考察范围。

由于下游及终端市场去库存难度较大，势必影响到中上游焦炭需求进展。随着钢材需求转弱，价格下跌，焦炭市场的供需形势已经恶化。从最新数据看，企业、港口库存已经出现小幅回升，中上游去库存将告一段落，后期市场将再度步入被动补库存阶段，价格仍将承压下行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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