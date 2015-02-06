重发-台湾货币市场：2月6日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
(重发以更新2月9日两年期公债104/3实际发行金额325.001亿台币) 路透台北2月6日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,806亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)6,965.8亿台币： 02/09 963.00亿台币 02/10 4,132.00亿台币 02/11 2,715.00亿台币 02/12 3,988.00亿台币 02/13 1,096.50亿台币 02/16 3,273.50亿台币 02/17 968.00亿台币 02/18 817.00亿台币 02/19 55.00亿台币 02/20 40.00亿台币 02/23 2,452.00亿台币 02/24 2,415.50亿台币 02/25 2,279.50亿台币 02/26 3,088.50亿台币 02/27 241.00亿台币 03/02 6,543.80亿台币 03/03 1,897.50亿台 币 --公债还本付息605.2880675亿台币。 2/8 102甲4期本金 400亿台币 2/8 102甲4期2息 2.5亿台币 2/10 93甲3期11息 18亿台币 2/13 90甲2期14息 30亿台币 2/13 101甲4期3息 12.25亿台币 2/14 96甲2期8息 7.98006亿台币 2/14 97甲2期7息 15亿台币 2/14 103甲4期1息 4亿台币 2/16 98甲2期6息 12.75亿台币 2/18 92甲3期12息 16.25亿台币 2/22 99甲4期5息 15亿台币 2/22 100甲4期4息 12亿台币 2/24 95甲2期9息 11.25亿台币 2/25 94甲3期10息 14.25亿台币 2/26 102甲5期2息 11.1830075亿台币 2/26 103甲5期1息 6.375亿台币 3/3 103甲6期1息 16.5亿台币 --国库券到期偿还共200亿台币。 2/12：财103-8期182天期国库券200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： *--2/9：财政部发行两年期公债104/3期，实际发行金额325.001亿台币。 --2/11：德意志银行新加坡分行发行30年期5,000万澳元债券。 --2/12：AT&T 发行26.19亿美元的30年期公司债。 --2/13：财政部发行30年期公债104/4期，预估金额400亿台币，10日标售。 --2/25：央行发行一年期定存单，预估金额1,200亿台币，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 林妙容)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。