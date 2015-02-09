重温稿-基金观点：唯有打通任督二脉，台股才能扬升--元大宝来

路透台北2月7日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信总经理刘宗圣撰文指出，主管机关本周最新公布〞股市扬升计划〞，内容总计八项策略、15大措施，最大变革是将涨跌幅由现行7%放宽至10%，藉以激励台股成交量，并与国际市场接轨。

台股要扬升，必须打通任督二脉，这分成机制面、交易面、创新面、多元化等层面，台股的波动在涨跌幅上面是一个上下关系，相关的产品能够持续从上游到下游供应，包括ETF(指数股票型证券投资信托基金)以及ETF连结的权证，横向部分就是与其他资本市场的连结，包括台星通、台日通，这是一个资本市场的重大且庞大的改革计划。

而在打通任督二脉的过程中，除了要有优良的上市公司标的之外，不外乎在资金的动能，投资者的参与，市场的监理，国际化的连结，这些都是缺一不可；同时也包括投资者的教育，投资者的保护，监管机关今年所做的投入及努力绝对会对未来台股的发展产生质变和量变。

而台股在过去20年的资本市场进程中，是由电子公司、出口导向、代工产业主导，偏低的毛利率，但具有一定的经济规模，但台湾较欠缺可投资商品，且投资处于高度集中化。但近10年来随着财富管理的风行，国际资本市场的竞争加剧，以及新兴邻近中国的崛起，都让台股受到了排挤，而这10年来台股不是投资者单一的选择，在动能慢慢地被稀释之下，台股市场在发展上处于较牛步化，不管是市场的成交量、市值的增长、投资者的教育、市场的波动，投资的吸引度较为不足。

虽然目前台湾的大环境仍有许多改善的空间，但台股过去三年，企业获利不断地提升，以往较为纤弱的金融业获利去年更创下佳绩，像台湾的银行去年经营绩效不论在获利金额、资产报酬率(ROA)、净值酬率(ROE)都创下新高纪录，且企业分红，配发股息都渐提高，公司在经过过去20年产业结构的调整下，仍有很多优质公司得以屹立不摇，甚至还有以创新卓越的公司更成为市场的股王、股后。

所以台股今天的价值之所以没有被彰显、该有的活力没有展现，这就好比人的心脏血管堵塞一样，因而在运作的能量和功率方面显得比过去较为缓慢，而在彻底检查台股现在的状况，并祭出扬升专案之后，可望先针对较为血管较为堵塞，窒碍难行的方面进行短期的改善，至于中长期台股体质的调养或调整，可以透过创新产品、创新机制来加持，包括市场多元的化服务，法规的突破及开放，以及上下游产品和周边市场的连结，以让台股真正的生命力重新复原。

于此当下，台股不会是投资者唯一的选择，但肯定将会是投资者一个很重要的选择。过去的台股被零和掉，投资者认为台股投资报酬率偏低，不若海外市场，过去的大时空背景投资者目光聚焦在金砖四国、乃至于欧美股市，但近几年台股企业获利转佳，主管机关大力推动激励台股方案，就是想改造台股的体质，而台股曾经发生质变和量变，现在投资价值浮现，预期台股行情仍将大有可为。