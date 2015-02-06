期货日报：节前郑棉将维持盘整走势，等待节后下游补库需求拉动

新年以来，郑棉期货波澜不惊，主力1505合约围绕13000元/吨一线徘徊，等待方向指引。虽说本年度美国和中国的棉花种植意向双双走低，减产预期增强给棉价提供了较强支撑，不过面对国内下游偏弱的用棉需求，棉价上行还是缺乏足够的勇气。随着春节临近，纺企开工率持续下滑，纯棉购销呈现疲态，预计节前棉价还将维持盘整走势，待节后下游补库需求拉动，郑棉才有望迎来上涨时机。

中长期来看，棉市供过于求的格局会逐渐转向，有利于棉价稳步上扬。但春节以前受下游需求端拖累，棉价还将继续盘整。据笔者了解，由于长假临近，国内纺织企业正加快步入春节前的清淡时期，减产幅度继续加大，整体平均开工率已下滑至50%以下。在终端需求匮乏的背景下，棉纱价格易跌难涨且销售量继续萎缩，多数厂商会选择在春节前十天左右关门歇业，因此节前棉市需求料维持疲弱，复苏还需等待节后旺季到来。(完)