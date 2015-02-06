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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 09:23 BJT

《全球汇市》欧元守住希腊债务乐观看法所带来的升势；市场静候美国就业报告

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1465 1.1475 -0.09 -5.22 1.2097

美元/日圆 117.44 117.51 -0.06 -1.87 119.68

欧元/日圆 134.64 134.84 -0.15 -7.00 144.78

美元/瑞郎 0.9230 0.9209 +0.23 -7.15 0.9941

英镑/美元 1.5325 1.5324 +0.01 -1.59 1.5573

美元/加元 1.2442 1.2434 +0.06 +7.09 1.1618

澳元/美元 0.7825 0.7794 +0.40 -4.20 0.8168

新西兰元/美元 0.7406 0.7392 +0.19 -5.01 0.7797

澳元/日圆 91.900 91.590 +0.34 -5.98 97.750

新西兰元/日圆 86.980 86.860 +0.14 -6.78 93.310

英镑/日圆 179.98 180.07 -0.05 -3.43 186.38

澳元/新西兰元 1.0559 1.0537 +0.21 +0.86 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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