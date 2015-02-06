韩国金融：计划放松对海外举债的管制，为美国可能升息作准备

路透首尔2月6日 - 韩国企划财政部副长官Joo Hyung-hwan周五表示，该国计划放松对金融机构海外举债的一些管制；外界将此举视为对美国可能升息作准备。

Joo Hyung-hwan在高级财经官员会议上称，年期超过一年的外币债务将不再包括在2011年开始实施的银行税规则范围之内。

Joo还表示，债务税制度将扩大范围，把信贷机构、券商及保险公司包括在内。该制度目前仅适用于银行业。(完)