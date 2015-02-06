韩国金融：计划放松对海外举债的管制，为美国可能升息作准备

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透首尔2月6日 - 韩国企划财政部副长官Joo Hyung-hwan周五表示，该国计划放松对金融机构海外举债的一些管制；外界将此举视为对美国可能升息作准备。
Joo Hyung-hwan在高级财经官员会议上称，年期超过一年的外币债务将不再包括在2011年开始实施的银行税规则范围之内。
Joo还表示，债务税制度将扩大范围，把信贷机构、券商及保险公司包括在内。该制度目前仅适用于银行业。(完)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。