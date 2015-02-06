香港个股：佳兆业以1.9亿元人民币增持成都合营余下两成股权

路透香港2月6日 - 陷于违约危机的中国房地产商--佳兆业 宣布，以1.9亿元人民币代价增持一家持有成都地产发展项目的合资公司余下20%股权。

公司的声明称，将向中融国际信托有限公司收购成都锦新瑞房地产开发有限公司的20%股权，完成后公司将全资持有成都锦新瑞。

成都锦新瑞持有位于青羊区青羊区马场社区1,2组界内一幅土地的全部权益，总建筑面积约26.8万平方米，作城镇混合住宅用途。现时持作发展成都佳兆业广场第一及第二期。

佳兆业表示，收购事项可进一步加强其于中国成都的物业发展业务，董事对当地物业市场前景持乐观态度。

该公司稍早以近24亿元人民币出售旗下四个位于上海的住宅及办公楼发展项目予融创中国 。据联交所周四资料显示，融创中国上月30日以逾45.5亿港元收购佳兆业的49.25%股权。

佳兆业及融创中国股份则继续暂停买卖。 （完）

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