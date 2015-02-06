《分析》电视与手机市场成熟，显示器厂商盼望汽车拉动成长

**OLED优势**

一位消息人士表示，去年底，宝马汽车到访韩国参加三星和LG显示器产品展会。该人士因事涉敏感而要求匿名。这三家公司均不愿置评。

“这可能要花上两三年到四年的时间，但三星认为需要进入该市场，无论是OLED还是LCD，”熟知三星想法的人士表示。该位人士因未获授权公开发言而要求匿名。

比起LCD，OLED屏幕色彩更鲜艳且更有柔韧性，对LG显示器和Samsung Display来说，这可能是关键差异点。目前只有这两家公司有能力量产OLED屏幕。

Shin表示，他预期到2020年末时批量生产的汽车可望采用OLED屏幕。

“从汽车生产商的观点来看，2020年并不是遥远的未来，”他表示。

图表：汽车TFT LCD生产商出货市占率(link.reuters.com/huw83w)(完) (编译 洪曦/杜明霞/许娜/戴素萍 审校 张涛/郑茵/李婷仪/李爽)