《香港重要政经日程》--2月6日-2月13日

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
================== 今日重要政经消息=================
2月6日（周五）
-- 公布1月外汇储备资产数字。
-- 时代地产 公布全年业绩。
--10:30 波司登 股东特别大会。
--11:00 世纪金花商业 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
2月9日（周一）
-- 首创置业 公布全年业绩。
-- 钜大国际 公布首三季度业绩。
-- 中芯国际 公布全年业绩。
-- 万达酒店 公布全年业绩。
-- 永利地产 公布全年业绩。
--11:00 合一投资 股东特别大会。
--12:00 寰宇国际控股 股东特别大会。
--13:30 海通证券 在中国举行股东特别大会。
--14:00 鼎亿集团 股东周年大会。
2月10日（周二）
-- 亨鑫科技 公布全年业绩。
-- 港灯电力投资 公布全年业绩。
-- 香港电讯 公布全年业绩。
-- 盈大地产 公布全年业绩。
--09:30 科浪国际 股东特别大会。
--10:00 中石化冠德 股东特别大会。
--10:30 绿森集团 股东特别大会。
--11:00 中外运航运 股东特别大会。
2月11日（周三）
-- 中信大锰 公布全年业绩。
-- 安踏体育 公布全年业绩。
-- 电讯盈科 公布全年业绩。
-- 唯冠国际 公布中期业绩。
-- 信和酒店 公布中期业绩。
-- 尖沙咀置业 公布中期业绩。
-- 信和置业 公布中期业绩。
-- 万嘉集团 公布第三季业绩。
--10:30 AV Concept Holdings Limited 股东特别大会。
2月12日（周四）
-- 东亚银行 公布年度业绩。
-- 宏利金融 公布年度业绩。
--09:00 权智（国际） 股东特别大会。
--10:30 楼东俊安资源（中国） 股东特别大会。
*2月13日（周五）
-- 公布1月份外汇基金境外资产数字。
-- 恒生指数公司公布季度检讨。
--09:00 新锐医药 股东特别大会。
--10:00 奥思集团 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。