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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 09:32 BJT

《香港重要政经日程》--2月6日-2月13日

================== 今日重要政经消息=================

2月6日（周五）

-- 公布1月外汇储备资产数字。

-- 时代地产 公布全年业绩。

--10:30 波司登 股东特别大会。

--11:00 世纪金花商业 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

2月9日（周一）

-- 首创置业 公布全年业绩。

-- 钜大国际 公布首三季度业绩。

-- 中芯国际 公布全年业绩。

-- 万达酒店 公布全年业绩。

-- 永利地产 公布全年业绩。

--11:00 合一投资 股东特别大会。

--12:00 寰宇国际控股 股东特别大会。

--13:30 海通证券 在中国举行股东特别大会。

--14:00 鼎亿集团 股东周年大会。

2月10日（周二）

-- 亨鑫科技 公布全年业绩。

-- 港灯电力投资 公布全年业绩。

-- 香港电讯 公布全年业绩。

-- 盈大地产 公布全年业绩。

--09:30 科浪国际 股东特别大会。

--10:00 中石化冠德 股东特别大会。

--10:30 绿森集团 股东特别大会。

--11:00 中外运航运 股东特别大会。

2月11日（周三）

-- 中信大锰 公布全年业绩。

-- 安踏体育 公布全年业绩。

-- 电讯盈科 公布全年业绩。

-- 唯冠国际 公布中期业绩。

-- 信和酒店 公布中期业绩。

-- 尖沙咀置业 公布中期业绩。

-- 信和置业 公布中期业绩。

-- 万嘉集团 公布第三季业绩。

--10:30 AV Concept Holdings Limited 股东特别大会。

2月12日（周四）

-- 东亚银行 公布年度业绩。

-- 宏利金融 公布年度业绩。

--09:00 权智（国际） 股东特别大会。

--10:30 楼东俊安资源（中国） 股东特别大会。

*2月13日（周五）

-- 公布1月份外汇基金境外资产数字。

-- 恒生指数公司公布季度检讨。

--09:00 新锐医药 股东特别大会。

--10:00 奥思集团 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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