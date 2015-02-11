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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 10:11 BJT

****《港报快速浏览》--2月11日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：维护“一国两制”，中央严正反“港独”--文汇报                
 港报社评：印佣受虐背离文明，雇主可耻香港蒙羞--明报                    
 港报社评：通缩威胁掩近，内地须再松银根--经济日报                      
 港报社评：不容中介公司对虐佣卸责--星岛日报                            
 港报社评：磨蹭多年一波九折，西九勿沦为大白象--信报                    
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：A股牛生于减息死于重债--信报                             
 港报财经评论：大市欠焦点，佳绩股领航--经济日报                        
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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