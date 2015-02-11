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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 09:59 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月11日

**明报**

--评级机构穆迪表示，收购佳兆业 对融创 的信贷评级有负面影响，因预期融创或需要投入更多资金改善佳兆业营运及业绩。

**东方日报**

--消息指，内地研究为“在岸-离岸债券市场”推出类似“沪港通”的机制，目前中国国债登记结算已向香港监管机构和行业团体表达了这方面意向。

**文汇报**

--香港工业总会的研究调查显示，香港厂商在2008年金融海啸后，于珠三角的投资设厂活动明显下降；虽然不少制造业厂商曾表示有意回流香港，但本港劳动力及土地均不足以应付。

--中芯国际 去年第四季度收入录得约37.83亿港元，按年及按季分别减少1.2%及6.9%，而毛利率则按季由25.9%收窄至22.5%，主要受一次性的外包服务调整影响。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/张喜良)
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