《香港报摘》--其他报纸重要消息2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
**明报**
--评级机构穆迪表示，收购佳兆业 对融创 的信贷评级有负面影响，因预期融创或需要投入更多资金改善佳兆业营运及业绩。
**东方日报**
--消息指，内地研究为“在岸-离岸债券市场”推出类似“沪港通”的机制，目前中国国债登记结算已向香港监管机构和行业团体表达了这方面意向。
**文汇报**
--香港工业总会的研究调查显示，香港厂商在2008年金融海啸后，于珠三角的投资设厂活动明显下降；虽然不少制造业厂商曾表示有意回流香港，但本港劳动力及土地均不足以应付。
--中芯国际 去年第四季度收入录得约37.83亿港元，按年及按季分别减少1.2%及6.9%，而毛利率则按季由25.9%收窄至22.5%，主要受一次性的外包服务调整影响。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)