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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:59 BJT

《香港报摘》--经济日报2月11日

**头版头条**

--港交所 行政总裁李小加称，中港正迈进“共同市场”时代，A股纳入MSCI指数今年料有清晰路线图。

**其他**

--由于收购CSL效益开始浮现，香港电讯 去年纯利按年升21.6%至29.9亿港元，惟受去年7月供股影响，末期分派按年不升反跌约3.8%至0.233港元。

--撇除出售物业收益，星展 香港去年纯利按年增长8%至53.96亿港元，该行行政总裁庞华毅表示，虽然内地经济放缓，但仍有大量企业在本港借贷，预计今年贷款有单位数增长。

--TCL通讯 预期去年净利大幅增长，因全球销量大增，当中智能终端销售量按年增136%至4,150万台。

--港灯电力投资 去年净利为32亿港元，略胜市场预期，可供分派收入32.18亿港元，每单位末期分派0.1989港元，以昨收市价计股息率为7.186厘。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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