港报社评：磨蹭多年一波九折，西九勿沦为大白象--信报2月11日

纵观西九文化区的发展历程，“一波三折”已不足以形容其跌宕起伏，“一波九折”应较贴近现实。最新的波折浮现于昨日，行政总裁连纳智（Michael Lynch）公布其辞职得到接纳，他将提前1年于今年8月3日离任。

连纳智和谢卓飞双双以健康为理由提早辞职，不免令人狐疑，到底是碰巧这两名外籍行政总裁与西九缘浅，还是西九文化区本身存在着谁也无法驾驭的难题？

耗时10数载，花费几百亿元，行政总裁像走马灯一样换了又换，纳税人不禁要问，西九文化区会不会沦为中看不中用的大白象？所谓大白象，意思是说纵使硬件建筑勉强砌得起来，但日后无法在营运上维持自给自足，结果必须由政府长期补贴，恰似硬着头皮养活一只没有生产能力却每天食量惊人的大白象。

按照民政事务局官方网页的介绍：西九现正建设为具备世界级设施的综合文化艺术区。目标是促进文化艺术的发展，提升香港作为展示东西文化荟萃的国际大都会的地位。提升国际大都会的地位固然志气高昂，可是香港素有“文化沙漠”之称，最简单直接的两个问题乃在于，姑且撇开难以收回几百亿元成本不论，日后有没有足够的客源购票入场，足以令到西九文化区各个场馆收支平衡？若是主要以吸引内地和外国游客作为收入来源，西九所提供的艺术表演又是否能够具备卖座的特点？

对于连纳智的求去，立法会监察西九联合小组委员会主席锺树根促请政府交代是否与其任内经常导致项目超支或有关购买藏品管理混乱有关，当局理应有所回应。政府必须要有一套切实可行的办法和机制，防止西九沦为大白象。

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