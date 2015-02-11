港报社评：维护“一国两制”，中央严正反“港独”--文汇报2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
香港有人肆无忌惮鼓吹“港独”，引起了特区政府和中央的高度关注。特首梁振英在今年的施政报告中罕有公开批评“港独”。
在香港问题上，中央维护国家统一和领土完整的立场从来都是坚定不移。当年中英谈判香港前途问题，英国前首相戴卓尔夫人提出以“主权换治权”的要求，遭到邓小平一口拒绝，戴卓尔夫人方寸大乱，在人民大会堂台阶跌了一跤。香港回归以后，中央更是不容许在香港特区鼓吹分裂国家。回归初期，前台湾驻港机构中华旅行社总经理郑安国在港台节目宣扬“两国论”及有线电视专访台湾“副总统”当选人吕秀莲，大肆宣扬“台独”，中央都及时表明态度，作出批评，指出香港不能散布、鼓吹“两国论”和“台独”的言论。
基本法序言指出，设立香港特别行政区，是为了维护国家的统一和领土完整，保持香港的繁荣和稳定。基本法总则第一条明确规定，“香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分”。香港的中国公民，都必须遵守宪法和基本法，维护国家主权、统一和领土完整的规定。香港没有鼓吹“港独”的自由，任何“港独”言行都是违宪违法的。
香港有人明目张胆主张“香港民族，命运自决”，刚结束不久的“占中”更是与“港独”綑绑。这些言行实质都是要否定中央对港的管治权，把香港变成独立的政治实体，以达到分裂国家的企图，明显踩了“一国两制”的红线，既危害国家主权、安全和发展利益，又损害港人福祉，中央当然不会等闲视之，势必严正反对和遏止，维护国家主权安全，维护香港繁荣稳定。
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)