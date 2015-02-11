港报社评：维护“一国两制”，中央严正反“港独”--文汇报2月11日

香港有人肆无忌惮鼓吹“港独”，引起了特区政府和中央的高度关注。特首梁振英在今年的施政报告中罕有公开批评“港独”。

在香港问题上，中央维护国家统一和领土完整的立场从来都是坚定不移。当年中英谈判香港前途问题，英国前首相戴卓尔夫人提出以“主权换治权”的要求，遭到邓小平一口拒绝，戴卓尔夫人方寸大乱，在人民大会堂台阶跌了一跤。香港回归以后，中央更是不容许在香港特区鼓吹分裂国家。回归初期，前台湾驻港机构中华旅行社总经理郑安国在港台节目宣扬“两国论”及有线电视专访台湾“副总统”当选人吕秀莲，大肆宣扬“台独”，中央都及时表明态度，作出批评，指出香港不能散布、鼓吹“两国论”和“台独”的言论。

基本法序言指出，设立香港特别行政区，是为了维护国家的统一和领土完整，保持香港的繁荣和稳定。基本法总则第一条明确规定，“香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分”。香港的中国公民，都必须遵守宪法和基本法，维护国家主权、统一和领土完整的规定。香港没有鼓吹“港独”的自由，任何“港独”言行都是违宪违法的。

香港有人明目张胆主张“香港民族，命运自决”，刚结束不久的“占中”更是与“港独”綑绑。这些言行实质都是要否定中央对港的管治权，把香港变成独立的政治实体，以达到分裂国家的企图，明显踩了“一国两制”的红线，既危害国家主权、安全和发展利益，又损害港人福祉，中央当然不会等闲视之，势必严正反对和遏止，维护国家主权安全，维护香港繁荣稳定。

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